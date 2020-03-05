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05.03.2020
Esad'ın katliamcı generali Süheyl Hasan, SİHA ile vuruldu |Video
Esad'ın en güvendiği generalleri TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarla tek tek vuruluyor. "Halep değil, İstanbul düşecek" ifadelerini kullanan katliamcı general Süheyl Hasan, nokta operasyonu ile vuruldu. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.
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