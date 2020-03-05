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05.03.2020

Esad'ın katliamcı generali Süheyl Hasan, SİHA ile vuruldu |Video

Esad'ın en güvendiği generalleri TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarla tek tek vuruluyor. "Halep değil, İstanbul düşecek" ifadelerini kullanan katliamcı general Süheyl Hasan, nokta operasyonu ile vuruldu. Ağır yaralanan rejim komutanının yüzlerce sivilin öldüğü, binlercesinin yaralandığı ve göçe zorlandığı İdlib saldırılarını yöneten isim olduğu belirtildi.
İdlib’de rejim komutanı Süheyl El Hasan SİHA ile vuruldu İDLİB'DE REJİM KOMUTANI SÜHEYL EL HASAN SİHA İLE VURULDU

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