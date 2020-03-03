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03.03.2020
Esad rejimi ibadethaneleri de vurdu! İdlib'de son durum ne? |Video
Esad rejimi askerleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hayalet kente dönen İdlib'de rejim ibadethaneleri de zarar verdi. Evler ve iş yerleri enkaza döndü. A Haber ekibi Suriye'de enkaza dönen yerleri görüntüledi...
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