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03.03.2020

Esad rejimi ibadethaneleri de vurdu! İdlib'de son durum ne? |Video

Esad rejimi askerleri sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hayalet kente dönen İdlib'de rejim ibadethaneleri de zarar verdi. Evler ve iş yerleri enkaza döndü. A Haber ekibi Suriye'de enkaza dönen yerleri görüntüledi...
İdlib için yoğun diplomasi nasıl sonuç verecek? |Video İDLİB İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ NASIL SONUÇ VERECEK? |VİDEO
Son dakika haberi: İdlib şehitlerimizin intikamı böyle alındı! 300den fazla Esad rejim unsuru etkisiz hale getirildi |Video SON DAKİKA HABERİ: İDLİB ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI BÖYLE ALINDI! 300'DEN FAZLA ESAD REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ |VİDEO
Rusya ve Esad rejiminin hedefi İdlib! Bombardıman sonrası sokaklar, evler harabeye döndü RUSYA VE ESAD REJİMİNİN HEDEFİ İDLİB! BOMBARDIMAN SONRASI SOKAKLAR, EVLER HARABEYE DÖNDÜ
İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede? İDLİB SON DAKİKA: İDLİB OPERASYONU BAŞLADI MI? İDLİB NEREDE?
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti |Video İDLİB OPERASYONU BAŞLADI! TSK DESTEKLİ MUHALİFLER HAREKETE GEÇTİ |VİDEO
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Esad rejimi İdlibi böyle vurdu! A Haber bombardıman anını görüntüledi |Video ESAD REJİMİ İDLİB'İ BÖYLE VURDU! A HABER BOMBARDIMAN ANINI GÖRÜNTÜLEDİ |VİDEO
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