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26.02.2020
Rusya ve Esad rejiminin hedefi İdlib! Bombardıman sonrası sokaklar, evler harabeye döndü
Tüm dünyanın gözü insanlık dramının yaşadığı İdlib’e çevrilmiş durumda. Türkiye, bölge insanının yaşadığı sıkıntılara son vermek için diplomasi trafiğini tüm hızıyla sürdürüyor. Öte yandan Esad rejiminin bombalarından kaçan Suriyeliler güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına dayanmış durumda. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. A Haber ekibi Suriye’deki haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, harabeye dönmüş bölgeyi görüntüledi. Bombardıman sonrası sokaklar, evler harabeye dönmüş durumda. Bombaların hedefi olmuş noktalar yerle bir olmuş durumda…
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