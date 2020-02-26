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26.02.2020

Rusya ve Esad rejiminin hedefi İdlib! Bombardıman sonrası sokaklar, evler harabeye döndü

Tüm dünyanın gözü insanlık dramının yaşadığı İdlib’e çevrilmiş durumda. Türkiye, bölge insanının yaşadığı sıkıntılara son vermek için diplomasi trafiğini tüm hızıyla sürdürüyor. Öte yandan Esad rejiminin bombalarından kaçan Suriyeliler güvenli olarak gördükleri Türkiye sınırına dayanmış durumda. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. A Haber ekibi Suriye’deki haber nöbetini sürdürüyor. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, harabeye dönmüş bölgeyi görüntüledi. Bombardıman sonrası sokaklar, evler harabeye dönmüş durumda. Bombaların hedefi olmuş noktalar yerle bir olmuş durumda…
Rus heyet 3. kez masada! İdlib hava sahası nasıl kullanılacak? RUS HEYET 3. KEZ MASADA! İDLİB HAVA SAHASI NASIL KULLANILACAK?
Son dakika: Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankarada! SON DAKİKA: RUS HEYET İDLİB GÖRÜŞMELERİ İÇİN ANKARA'DA!
Son dakika: Rusyadan İdlib açıklaması! Pozitif sonuçlar... SON DAKİKA: RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI! "POZİTİF SONUÇLAR..."

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