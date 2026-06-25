Sanat kılıflı kirli provokasyon! Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’tan milli değerlere alçakça saldırı

Eski TİP Milletvekili Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, Tunceli'de sahneledikleri 'Sabotaj' isimli gösteriyle büyük bir skandala imza attı. Sanat maskesi altında milli ve manevi değerleri açıkça hedef alan ikili; Başkan Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye, kutsal Rabia işaretinden Gazi Meclis'in ibadethanesine kadar her kutsala kin kustu. Toplumda büyük infial yaratan ve milli basına yönelik çirkin hakaretlerin havada uçuştuğu bu "nefret şovuna" Karaman Valiliği geçit vermeyerek "dur" dedi.