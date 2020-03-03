İdlib için yoğun diplomasi nasıl sonuç verecek? |Video

Türkiye İdlib'de Bahar Kalkını Operasyonu'na devam ederken yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor. ABD'li heyet Ankara'ya geldi ve Moskova'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Putin arasında 5 Mart'ta kritik zirve gerçekleştirilecek. İdlib için yoğun diplomasi trafiği nasıl sonuç verecek? ABD'li heyet ile hangi konular masada olacak? Kritik zirvenin önemi ne? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İdlib'de Bahar Kalkını Operasyonu'na devam ederken yoğun diplomasi trafiği de devam ediyor. ABD'li heyet Ankara'ya geldi ve Moskova'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Putin arasında 5 Mart'ta kritik zirve gerçekleştirilecek. İdlib için yoğun diplomasi trafiği nasıl sonuç verecek? ABD'li heyet ile hangi konular masada olacak? Kritik zirvenin önemi ne? A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.



ZORLU BİR MÜZAKERE SÜRECİ YAŞANACAK

Akgün, bütün dikkatlerin 5 Mart'taki görüşmeye odaklandığını belirterek, "İş dönüp dolaşıp bir Rus- Türk zirvesine kalıyor. Yani 5 Mart'taki zirveden bahsediyorum. Bu zirveden çıkacak olanlara ya da başka bir deyişle çıkmayacak olan sonuçlar hem Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonunu hem de ABD, Rusya ve AB ile ilişkilerini kısa ve orta vadede etkileyecek. Şöyle bir fotoğrafa baktığımızda Perşembe günü Moskova'da gerçekten çok zorlu bir müzakere sürecinin yaşanacağını tahmin ediyorum. Bir taraftan Türkiye'nin talepleri bir taraftan Rusya'nın pozisyonu. Bütün bunların önlerinde iki tarafında kimseyle savaş istemediklerine dair açıklamaları var. Bunlar gerilimi düşürmeye yönelik makul açıklamalar. Ancak beri taraftan bu Rusya'nın bir savaşı Suriye rejiminin bir savaşı sürdürmesi için ona sonsuz destek verdiği gerçeğini değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.