Altın fiyatlarında rekor gerileme! Yıl sonunda yukarı yönlü toparlanma beklentisi

ABD-İran savaşında barış anlaşmanın sağlanması ile birlikte altın fiyatlarındaki hızlı düşüş yatırımcılarda panik havası oluşturdu. Altının 6 ayda 6 bin TL'nin altına düşmesiyle milyonlarca yatırımcı önümüzdeki süreci merak ederken, Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi A Haber ekranlarında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Develi altını kasım ayında toparlanma sürecine gireceğini, özellikle fiziki altın ya da gümüş alan vatandaşların birikimlerini uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirtti.