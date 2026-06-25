Venezuela’da can kaybı artıyor! 10 bin kişiden haber alınamıyor

Venezuela, tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Sadece 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki dev deprem ülkeyi adeta yerle bir etti. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntılar, sığ derinliği nedeniyle yıkım gücünü katlayarak başkent Karakas başta olmak üzere birçok eyalette taş taş üstünde bırakmadı. Konuya ilişkin son verileri paylaşan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, resmi rakamlara göre ölü sayısının 200’e ulaştığını, 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu ihbarları yapıldığı belirtti. Türkiye, Başkan Erdoğan aracılığıyla yardım elini uzatan ilk ülkelerden biri olurken, Venezuela'da "can pazarı" devam ediyor.