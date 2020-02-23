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23.02.2020

Esad rejiminden Halep’e saldırı 1 ölü |Video

Suriye'de Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi Halep'in kuzeyinde ve batısındaki yerleşim bölgelerine kara ve havadan saldırılarını sürdürüyor.

Esad rejiminin Halep kırsalındaki Darat Izza köyüne düzenlediği topçu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

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