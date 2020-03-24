Erasmus öğrencilerine tahliye |Video

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeye uçuş yasağı getirilmişti. Bu ülkelerden İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı. Öğrenciler KYK yurtlarına getirildi. A Haber muhabiri Murat Onur, Sivas'tan detayları aktardı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkeler arasında yer alan İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Polonya'dan yurda dönmek isteyen öğrenciler ülkeye giriş yaptı.

"EVİNİZE, YUVANIZA HOŞGELDİNİZ"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 dolayısıyla uçuş yasağı konulan söz konusu 4 ülkedeki Türk öğrencilerin Türk Hava Yolları uçağıyla ülkeye ulaştığını bildirdi.

Kıran, öğrencilerin uçaktan iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, "Evinize, yuvanıza hoşgeldiniz! Şimdi karantina ile tedbir alma vakti." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan 7 ülkeden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye gelmek için başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Çavuşoğlu, ayrıca öğrenciler geldikten sonra hepsinin mutlaka 14 gün karantinaya tabi tutulacağını belirtmişti.