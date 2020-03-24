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24.03.2020

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarik Jaserevic A Haber'e konuştu! Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? İşte tüm merak edilenler |Video

Çin'de ortaya çıkıp dünyanın kabusu olan ölümcül koronavirüs salgınıyla mücadele ne durumda? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic, A Haber ekranlarında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ülkeler koronavirüsle mücadelede nasıl bir yol izlemeli? DSÖ alınan önlemleri yeterli buluyor mu? DSÖ’ye göre Maske gerekli mi? Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
Koronavirüs salgınında dünyada son durum ne? Virüsten korunma yolları neler? Pandemi ne demek? DSÖ danışmanı A Habere konuştu |Video KORONAVİRÜS SALGININDA DÜNYADA SON DURUM NE? VİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI NELER? PANDEMİ NE DEMEK? DSÖ DANIŞMANI A HABER'E KONUŞTU |VİDEO

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