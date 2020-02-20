Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan “Millet Kütüphanesi” paylaşımı |Video

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açılışı yapılacak olan Millet Kütüphanesi ile ilgili bir video paylaştı.

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açılışı yapılacak olan Millet Kütüphanesi ile ilgili bir video paylaştı.



"MİLLET KÜTÜPHANESİ HAYIRLI OLSUN"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi 'devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.' 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eserlerin bulunduğu #milletkütüphanesi hayırlı olsun." İfadelerine yer verdi.