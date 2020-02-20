SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.