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SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açılacak.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 13:33
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SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açılacak.

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SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

İnşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane, 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.

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SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

Basılı kaynakların yanı sıra elektronik kaynak aboneliklerine de başlanan kütüphanede, 100 farklı ülkeden 134 farklı dilde basılı kitap ile 120 milyon makale ve rapor, uzunluğu 201 kilometreyi bulunan raflarda yer alıyor.

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SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği dışında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hem koleksiyonu hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!

KÜTÜPHANEYE KOLAYCA VE HIZLA ERİŞİLEBİLECEK

Kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabilecek.