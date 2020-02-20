BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA: İşte Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden fotoğraflar!
"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bugün açılacak.
Giriş Tarihi: 20.02.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 13:33
- 1
- 26
- 2
- 26
- 3
- 26
- 4
- 26
- 5
- 26