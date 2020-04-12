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12.04.2020

CHP'li belediyelerin Sözcü gazetesi hizmeti! Yasağı hiçe sayıp propagandaya devam ettiler |Video

CHP'li belediyeler sokağa çıkma yasağına rağmen Sözcü gazetesi propagandasını yapmaya devam ettiler. Birçok kentte halkın vergileriyle alınan resmi araçlarla Sözcü gazetesi dağıttılar. CHP'li belediye başkanı ise gazeteleri elleriyle götürdü.

CHP'li belediyeler sokağa çıkma yasağına rağmen Sözcü gazetesi propagandasını yapmaya devam ettiler. Birçok kentte halkın vergileriyle alınan resmi araçlarla Sözcü gazetesi dağıttılar.

CHP'li belediye başkanı ise gazeteleri elleriyle götürdü.

Sözcü gazetesi bugün rezaleti kendisi de itiraf etti. Sözcü'yü bedava dağıtan CHP'li belediyelerin listesini yayınladı. İşte yayınlanan o liste:

* İstanbul'da Beşiktaş ve Avcılar Belediyeleri

*Ankara'da Yenimahalle ve Çankaya Belediyeleri

* İzmir'de Karşıyaka, Konak ve Gaziemir Belediyeleri

* Aydın Efeler Belediyesi

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

* Samsun Atakum Belediyesi

* Konyaaltı Belediyesi

* Edremit Belediyesi

* Bodrum Belediyesi

* Kuşadası Belediyesi

* Denizli Merkezefendi Belediyesi

* Milas Belediyesi

* Muğla Büyükşehir Belediyesi

* Marmaris Belediyesi

* Muğla Menteşe Belediyesi

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