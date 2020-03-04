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04.03.2020

Başkan Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'ndan görüntüleri izletti! Kahraman ordumuz dünyayı hayran bıraktı|Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili klip izleterek, "Kahraman ordumuz Suriye’de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili klip izleterek, "Destansı mücadeleyle rejimi her gün biraz daha eritiyoruz. Kahraman ordumuz Suriye'de gösterdiği başarıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakmıştır. Bizim savaşmayı bilmeyen değil, savaşmak istemeyen ülke olduğumuzu son operasyonla herkese bir kez daha ispatladığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğandan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AK PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğandan Fatma Teyze açıklaması: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FATMA TEYZE AÇIKLAMASI: SÖZDE AYDINLARIMIZIN GÖSTEREMEDİĞİ FERASETİ ORTAYA KOYDU

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