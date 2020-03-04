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Başkan Erdoğan'dan Fatma Teyze açıklaması: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ FATMA TEYZE AÇIKLAMASI

'da, pazarda yaptığı röportajın videosu sosyal medyada paylaşınca binlerce kez izlenen 78 yaşındaki hakkında 'nda açıklama yapan Başkan , "Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, 'Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş; evimizin içerisinde. Biz 'ye gitmezsek 'yi taksim ettiler' diyerek sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 'nin kentinde rejim güçlerine karşı başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı sürerken, birçok kişi de sosyal medyada harekatı destekleyen açıklamalar yapıyor. Hamidiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan 'ın harekatı destekleyen videosu da ilgi çekerek binlerce kez izlendi.

Pazara alışveriş yapmak için çıkan Özaslan'a "Bizim Suriye'de ne işimiz var?" diye soran manav İrfan Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla konuşmaları kaydetti. Çevresinde '' diye tanınan Özaslan bu soruya, "Yılan gelmiş, düşman gelmiş, evimizin içerisine girmiş. Biz Suriye'ye gitmezsek, 'yi taksim ettiler, paylaştılar. 'yı da başkent yapacaklardı kanı bozuklar. Onlar bizim içimize girecekti. Benim iki dedem şehit, biri 'de 23 yaşında, biri 'da 38 yaşında. Babamın dedemle beraber 7 tane erkekten bir tanesi gelmedi. Bu vatanı kanlarımızla, canlarımızla kurtardık. İçimizde bu mikrop, haşereler var ya; o saklanan kanı bozuklar zannediyorlar ki; 'kurtulacağız', vatanın gittikten sonra, namusun gittikten sonra bir tek canınla sen yaşa, senin itin, köpeğin burada" diye yanıt verdi.

Başkan Erdoğan'dan Fatma Teyze açıklaması: Sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koydu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FATMA TEYZE AÇIKLAMASI: SÖZDE AYDINLARIMIZIN GÖSTEREMEDİĞİ FERASETİ ORTAYA KOYDU

BAŞKAN ERDOĞAN: SÖZDE AYDINLARIMIZIN GÖSTEREMEDİĞİ FERASETİ ORTAYA KOYDU

Öte yandan Başkan , 'nda Fatma Özaslan hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan, "Sokakta kendisine mikrofon uzatılan bir teyzemiz, 'Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş; evimizin içerisinde. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler' diyerek sözde aydınlarımızın gösteremediği feraseti ortaya koyuyordu" ifadelerini kullandı.

Fatma Teyze'den dikkat çeken Suriye yorumu FATMA TEYZE'DEN DİKKAT ÇEKEN SURİYE YORUMU

'SURİYELİLER DEPREMİ HER GÜN BOMBALARIN ALTINDA YAŞIYOR'

Ayrıca röportajın videosu sosyal medyada paylaşılınca Fatma Özaslan, kısa sürede ilgi gördü. Özaslan, Suriye'de sürdürülen harekatları da destekleyerek şöyle dedi:

"Biz Suriye'ye girmezsek yavaş yavaş düşman geldi kapıya dayandı. Eğer biz onları temizlemezsek, bizim akıbetimiz onlardan daha beter olacak. Suriyeli kardeşlerimizin evleri yanmış, yıkılmış. Biraz deprem olunca nasıl korkuyoruz değil mi? Her gün onlar depremi yaşıyor bombaların altında. Suriyeli mi istedi vatanından, yurdundan olsun gelsin diye. Ben 78 yaşında olabilirim ama hafızam yerinde bin tane öyle ben onları cebimden çıkarırım aklımla. Çünkü onlar savaş zamanında saklananlar kalmış burada.''

'PAYLAŞIMI 2 SAAT İÇERİSİNDE MİLYONLAR İZLEDİ'

Fatma Özaslan'ı cep telefonu kamerasıyla videoya kaydeden manav İrfan Yılmaz yaşananları anlattı. Fatma Özaslan ile her zaman gündeme ilişkin konuştuklarını söyleyen Yılmaz, ''Herkes 'Suriye'de ne işimiz var?' diye soruyordu. Bende böyle Fatma teyzeyi fotoğraf çeker gibi 'Fatma teyzeciğim Suriye'de ne işimiz var?' diye sordum. Fatma teyze çok güzel bir şekilde gereken cevabı verdi. Bende onu sosyal medyamda paylaştım, 2 saat içerisinde milyonlar izlemiş. Fatma teyzemiz Allah uzun ömür versin kendisi bir şehit torunudur'' diye konuştu.

Malatya'da pazardaki Fatma Teyze'den dikkat çekici Suriye cevabı |Video MALATYA'DA PAZARDAKİ FATMA TEYZE'DEN DİKKAT ÇEKİCİ SURİYE CEVABI |VİDEO

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