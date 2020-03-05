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05.03.2020
Son dakika haberi... Bakan Soylu'dan TELE 1 muhabirine sert tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız |Video
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerinin ardından Edirne Valiliğinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TELE 1 muhabirinin sorusuna tepki gösteren Soylu, "Siz yalan söylüyorsunuz, Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz" dedi. İşte yaşanan o diyalog...
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