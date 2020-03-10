Bakan Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki görüntülere sert yanıt: Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık |Video

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Moskova'daki zirve görüntülerine sert yanıt verdi. Çavuşoğlu, "Rus medyasının yaptığı büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Moskova'daki zirve görüntülerine sert yanıt verdi.

RUS MEDYASININ YAPTIĞI BÜYÜK SAYGISIZLIK

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından Moskova'daki görüntülerle ilgili açıklama yaptığı kısım;



Rusya medyasını anlıyorum da bizi içerde, bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar kişi var ki onları gerçekten anlamıyorum. Bu kadar düştük mü? Rusya medyasında çıktı, Erdoğan bekletildi bundan çok mutlu olduk' Bazen anlamakta zorlanıyorum. Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Bir uçtan bir uca baya yürünüyor.

Her seferinde sayın cumhurbaşkanımızla, havaalanından oraya beraber gittik ve gittiğimiz zaman da kapının önünde karşıladığını görüyorsunuz. Çıkışta da Putin Cumhurbaşkanımızı arabaya kadar hep uğurladı. Peskov da büyükelçimizle görüşmüş, bu resmi bir şey değil diye. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Yani Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse Putin de 1 dakika bekledi. Peskov, basının işte seviyesinin böyle düşük olduğunu söyledi.

Bu tür şeyler izah etmekten bile üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaktan ben şeref duyarım ama bunu ucuz bir şekilde kamuoyun pompalamanın kime ne faydası var. Putin'in kendisi bize kadar geldi tokalaştı. Cumhurbaşkanımı Lavrov'la ve Rus heyetle tokalaştı. Bu nezaket kuralıdır.

Bundan bir şey çıkartmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.



Putin cumhurbaşkanımıza da söylemiştir. "size yapılan saygısızlık bana yapılan saygısızlıktır" demiştir. Uçak düşürme hadisesinden söyle de görmüştük. Maalesef Rus medyası hemen en ufak görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Ama ne oldu hepsini yediler yuttular.