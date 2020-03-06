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06.03.2020

Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası |Video

Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı. TSK’nın Bahar Kalkanı’nda kullandığı silahlar hangileri? Özellikleri neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte TSK'nın kullandığı yerli ve milli silahlar ve özellikleri...

Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı. TSK'nın Bahar Kalkanı'nda kullandığı silahlar hangileri? Özellikleri neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte TSK'nın kullandığı ANKA (SİHA), Bakraktar TB2 (SİHA), MAM-L (MİNİ AKILLI MÜHİMMAT), MAM- C (MİNİ AKILLI MÜHİMMAT), KORAL (ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ), ÇNRA (ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ),T- 155 FIRTINA OBÜSLERİ, KAPLAN FÜZESİ ve HİSAR-A (HAVA SAVUNMA SİSTEMİ) özellikleri...

Mehmetçiğin büyük gücü, düşmanların korkulu rüyası: Fırtına obüsü MEHMETÇİĞİN BÜYÜK GÜCÜ, DÜŞMANLARIN KORKULU RÜYASI: FIRTINA OBÜSÜ
Bahar Kalkanı Harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı yerli ve milli silahlar BAHAR KALKANI HAREKATI'NDA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN KULLANDIĞI YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR
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