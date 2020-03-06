Bahar Kalkanı Harekatı'na yerli ve milli silah damgası |Video

Türkiye'nin yerli ve milli silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak Esad rejimine ağır darbelerin vurulduğu Bahar Kalkanı Harekatı'nda da yerli ve milli silahlar mehmetçiğin gücüne güç kattı. TSK’nın Bahar Kalkanı’nda kullandığı silahlar hangileri? Özellikleri neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı. İşte TSK'nın kullandığı yerli ve milli silahlar ve özellikleri...