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Mehmetçiğin büyük gücü, düşmanların korkulu rüyası: Fırtına obüsü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı operasyonlarının ardından İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı operasyonunda kullandığı fırtıa obüsleri düşmanların korkulu rüyası oldu. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen fırtına obüsleri düşman mevzilerini anında imha ediyor. A Haber ekibi TSK'nın gücüne güç katan fırtına obüslerini görüntüledi..
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