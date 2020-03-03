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03.03.2020

Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yerli ve milli silahlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejim saldırısında 34 şehidin verildiği İdlib'e harekat başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Peki Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda hangi silahları kullanıyor? Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri şu an hava sahasını kullanmıyor, sadece silahlı insansız hava araçları (SİHA) İdlib'de belirlenen hedefleri yok ediyor. Bugün bir L-39 Albatros savaş uçağı daha düşürüldü. Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Rus yapımı SU-24 savaş uçakları, Türk F-16'ları tarafından düşürülmüştü. İşte Türk ordusunun kullandığı milli silahlar...

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