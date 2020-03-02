TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

T-122 SAKARYA ÇOKNAMLULU ROKETATAR

Çok namlulu roketatar, birden fazla roket atma kabiliyetine sahip, tekerlekli ve paletli araçlara monteli silahlardır. Serbest güdümlü veya daha başka güdüm sistemlerine sahip olabilirler. Rus yapımı "Katyuşa", Türk yapımı "TR 122" ve Amerikan yapımı "MLRS" çok namlulu roketatara örnek verilebilir.