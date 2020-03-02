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TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

İdlib'de rejimin hava saldırısı sonrası 34 askerimizin şehit olmasından sonra Türkiye, Esad'ın bölgedeki tüm unsurlarını vuruyor. Rejimin saldırılarını önleyen, rejim araçlarının iletişimlerini kesen TSK'nın askeri teknolojileri, İdlib'de düşmanın ensesinde. Peki TSK İdlib'de hangi silahları kullanıyor? Rejimin en çok korktuğu Türk silahları hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 11:33
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TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de askerlerimize yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından 27 şubat itibariyle 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığını resmen duyurdu. Bunun üzerine TSK Bahar Kalkanı Harekatı'nda envanterinden bakın neleri kullanıyor...

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TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

BAYRAKTAR TB-2 S/İHA

-Gövde Uzunluğu 6.6 metre

-Kanat Açıklığı 12 metre

-Toplam Kalkış Ağırlığı 650 kg

-Faydalı Yük Ağırlı 55 kg

-Azami Hızı 120 knot

-Servis İrtifası 27.000 feet

-Havada Kalma Süresi 25 saat

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TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

ANKA

Max İrtifa: 40.000 ft.

Faydalı Yük: <750 kg.

Kanat Açıklığı: 24 mt.

Azami Kalkış Ağırlığı: 3.300 kg.

Havada Kalış: 24 saat. (750 kg Harici Yük ile 12 saat, 150 kg Faydalı Yük ile 24 sat, Zaman içinde 40 saat'e çıkarılacak)

Motor: 2 x TEI-PD170.

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TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

PANTER

40 km menzili var

Dakikada 6 atış

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TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji

T-122 SAKARYA ÇOKNAMLULU ROKETATAR

Çok namlulu roketatar, birden fazla roket atma kabiliyetine sahip, tekerlekli ve paletli araçlara monteli silahlardır. Serbest güdümlü veya daha başka güdüm sistemlerine sahip olabilirler. Rus yapımı "Katyuşa", Türk yapımı "TR 122" ve Amerikan yapımı "MLRS" çok namlulu roketatara örnek verilebilir.