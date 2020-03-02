TSK'nın Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullandığı silahlar! İşte düşmanı titreten o teknoloji
İdlib'de rejimin hava saldırısı sonrası 34 askerimizin şehit olmasından sonra Türkiye, Esad'ın bölgedeki tüm unsurlarını vuruyor. Rejimin saldırılarını önleyen, rejim araçlarının iletişimlerini kesen TSK'nın askeri teknolojileri, İdlib'de düşmanın ensesinde. Peki TSK İdlib'de hangi silahları kullanıyor? Rejimin en çok korktuğu Türk silahları hangileri? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 02.03.2020 11:28Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 11:33