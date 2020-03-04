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04.03.2020

İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı! TSK Suriye'de hangi hedefleri vuruyor?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), rejim saldırısında 34 şehidin verildiği İdlib'e harekat başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Peki Türkiye'nin yerli ve milli silahları hangileri? Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de gerçekleştirdiği operasyonda hangi silahları kullanıyor? Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri şu an hava sahasını kullanmıyor, sadece silahlı insansız hava araçları (SİHA) İdlib'de belirlenen hedefleri yok ediyor. Dün gerçekleştirilen operasyonda Pantsır SİHA'lar tarafından imha edildi. 12 ülkenin kullandığı piyasa değeri 15 milyon dolar olan Rus hava savunma sistemi. Bugün ise bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda Rus yapımı olan BUK-M2 yine SİHA'lar tarafından imha edildi. Öte yandan sınır bölgesinde yerli ve milli HİSAR hava savunma sisteminin devreye girmesiyle 500 kilometrelik bir alan tamamen kontrol altına alınmış olacak. İşte Türk ordusunun kullandığı milli silahlar ve Suriye'de vurulan hedefler...

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