Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL rüzgarı! Doğru yanıt şaşırttı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 5 Temmuz akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmada başarılı performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Yusuf Onat Tali, 500 bin TL değerindeki 11. soruya kadar yükselmeyi başardı. Ancak karşısına çıkan zorlu coğrafya sorusunda risk almamayı tercih eden genç yarışmacı, yarışmadan 300 bin TL ödülle ayrılırken doğru yanıtı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.