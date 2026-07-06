Yağışlar yerini kavurucu sıcağa mı bırakıyor?

Yurt genelinde hava durumu dengeleri değişiyor. Bir yanda kavurucu sıcaklar kapıya dayanırken diğer yanda Meteorolojiden 30 il için sağanak uyarısı geldi. Karadeniz ve yurdun iç kesimlerinde yağışın etkili olması beklenirken, 5 il için ise "sarı kodlu" alarm verildi. Megakent İstanbul başta olmak üzere üç büyükşehirde hava nasıl olacak? Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul ve diğer illerimiz için beklenen yağışı ve il il hava durumu tahminlerini A Haber ekranlarında paylaştı.