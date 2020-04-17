Son dakika haberi... 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Bakan Fahrettin Koca yanıtladı |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs (Covid-19) gündemine dair önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Koca, sosyal medyada konuşulan "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi?" sorusunun yanıtını de verdi. Koca, konu ile ilgili "Bilim Kurulunda bugün gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir." ifadelerini kullandı.