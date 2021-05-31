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Son dakika: Gözler Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

A Haber
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Giriş: 31.05.2021 09:20
Güncelleme:31.05.2021 09:24
Son dakika haberi... Gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Artık saatler kaldı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak ve 1 Haziran genelgesi yayınlanacak. Acaba bizi 1 Haziran'da nasıl bir süreç bekliyor? Vatandaşın beklentisi ne? 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Normalleşme için hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.
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