Son dakika: Gözler Kabine toplantısında! 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Son dakika haberi... Gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısında. Artık saatler kaldı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak ve 1 Haziran genelgesi yayınlanacak. Acaba bizi 1 Haziran'da nasıl bir süreç bekliyor? Vatandaşın beklentisi ne? 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Normalleşme için hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı.

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