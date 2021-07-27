27 Temmuz 2021, Salı
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Son dakika: Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Tunus'ta neler yaşanıyor? Gannuşi ev hapsinde mi?
Son dakika haberi... Tunus'ta darbe girişiminin ardından neler yaşanıyor, darbe girişimine halkın tepkisi ne? Bundan sonra neler yaşanacak? Tunus'u nasıl bir süreç bekliyor? Gannuşi ev hapsinde mi? Gannuşi'nin kızı Nahda Partisi Sözcüsü Dr. Yüsra Gannuşi A Haber'de son durumu anlattı.