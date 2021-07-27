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Son dakika: Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Tunus'ta neler yaşanıyor? Gannuşi ev hapsinde mi?

A Haber
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Giriş: 27.07.2021 12:03
Güncelleme:27.07.2021 12:04
Son dakika haberi... Tunus'ta darbe girişiminin ardından neler yaşanıyor, darbe girişimine halkın tepkisi ne? Bundan sonra neler yaşanacak? Tunus'u nasıl bir süreç bekliyor? Gannuşi ev hapsinde mi? Gannuşi'nin kızı Nahda Partisi Sözcüsü Dr. Yüsra Gannuşi A Haber'de son durumu anlattı.
Gannuşinin kızı A Haberde GANNUŞİ'NİN KIZI A HABER'DE
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Gannuşi ev hapsinde mi?
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