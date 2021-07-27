Son dakika: Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var?

DARBENİN ARKASINDA KİM VAR?

Umudun ve ilhamın kaynağı Tunus bölgedeki bütün insanlar için 2010-2011 yıllarında da benzer hisler mevcuttu. Halk taleplerde bulunuyordu özgürlüğüne ve haklarına kavuşabilmek için. Belli başlı şeyler yaşanmıştı o zamanlar da. Şimdi de yaşananlar bir endişe kaynağı. Dış güçlerin müdahaleleri ve gerçekleşen bir dizi müdahalelerle beraber deneyler ve çatışmalar da yaşandı. Bölgede yapılan şeylerin Tunus'a da uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz ancak Tunus halkı henüz hak ve özgürlüklerini bırakmaya hazır değil çünkü çok şey feda ettik. Bir diktatöre yüzümüzü çeviremeyiz.