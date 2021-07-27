Son dakika: Gannuşi'nin kızı Yüsra Gannuşi A Haber'de | Tunus'ta neler yaşanıyor? Darbenin arkasında kim var?
Son dakika haberi... Tunus'ta darbe girişiminin ardından neler yaşanıyor, darbe girişimine halkın tepkisi ne? Bundan sonra neler yaşanacak? Tunus'u nasıl bir süreç bekliyor? Gannuşi'nin kızı Nahda Partisi Sözcüsü Dr. Yüsra Gannuşi A Haber'de son durumu anlattı.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said meclisin yetkilerini el koyup, Başbakan El Meşişi'yi görevden aldı. Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid Gannuşi, bunun bir darbe olduğunu söyleyerek, meclis kapısını zincirleyen askerlere "Tunus'a bu kötülüğü yapmayın" diye seslendi. Peki Tunus'ta neler yaşanıyor? Gannuşi'nin kızı Nahda Partisi Sözcüsü Dr. Yüsra Gannuşi A Haber'de son gelişmeleri anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DEMOKRASİYE VURULAN BİR DARBEDİR"
Aslında yasa dışı ve anayasaya aykırı olarak adlandırabileceğimiz hareketler devam ediyor. Bu darbe girişiminin ardından toplanma ve protesto hakkımız askıya alındı ve medya da ne yazık ki olanları yüzde yüz yansıtamıyor. Bütün bu alınan önlemleri reddediyoruz biz. İlk açıklamanın gelmesiyle birlikte bütün söylenenlerin anayasa ihlali olduğu ortaya çıkmıştı. Bu demokrasiye de vurulan bir darbedir.
GANNUŞİ EV HAPSİNDE Mİ?
Hayır. Babam hala toplantılarını sürdürüyor temaslarını sürdürüyor parlamentonun diğer üyeleriyle ve diğer siyasi partilerle olan temasları sürüyor kendisinin. Toplantıları devam etmekte. Şu an parlamento askıya alınmadı. Babam görevini sürdürmekte. Söylentiler asılsızdır yanlıştır.
DARBENİN ARKASINDA KİM VAR?
Umudun ve ilhamın kaynağı Tunus bölgedeki bütün insanlar için 2010-2011 yıllarında da benzer hisler mevcuttu. Halk taleplerde bulunuyordu özgürlüğüne ve haklarına kavuşabilmek için. Belli başlı şeyler yaşanmıştı o zamanlar da. Şimdi de yaşananlar bir endişe kaynağı. Dış güçlerin müdahaleleri ve gerçekleşen bir dizi müdahalelerle beraber deneyler ve çatışmalar da yaşandı. Bölgede yapılan şeylerin Tunus'a da uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz ancak Tunus halkı henüz hak ve özgürlüklerini bırakmaya hazır değil çünkü çok şey feda ettik. Bir diktatöre yüzümüzü çeviremeyiz.
Bu noktada bütün gidişatı tersine çevirmeden yani anayasal ihlalleri durdurmadan bir sonuç elde edemeyiz. Demokrasiyi yeniden inşa etmeliyiz diyaloglar başlatmalıyız. Bu politik krizden hep birlikte çıkmamız gerekiyor. Bütün demokrasi destekçilerini uluslararası camiayı bütün ortaklarımızı bu noktada bir araya getirmemiz gerekiyor.
"TÜRKİYE'DEN GELEN NET DESTEĞE MEMNUNUZ"
Türkiye'den gelen net darbe karşıtlığına ve yine demokrasi üzerine yapılan vurgulardan oldukça memnunuz. Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman ve pek çok Avrupa ülkesinin ilgili bakanlarına kurumlarına baktığımız zaman destek var. Ancak mesajlar ortak anayasa en üstte tutulmalı genel ortak mesajlar bunlar. Ama henüz net bir çözüm dile getiren yok. Ama Tunus'un başarılı olması demokrasisini muhafaza edebilmesi yalnızca ülkemiz için değil bölge ve bütün dünya için çok önemli.
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