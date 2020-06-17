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Son dakika: "FETÖ'ye ihale" ve "Akraba yapılanması"! CHP'li belediyelerde neler oluyor? Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haber'de anlattı |Video

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Giriş: 17.06.2020 14:57
Güncelleme:17.06.2020 15:06
Son dakika haberi... CHP'li belediyelere yüz binlerce lira karşılığında fikir satanlar kim? Akraba yapılanması, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları parti içinde nasıl tartışmalara yol açtı? CHP'li belediyelerde neler oluyor? Savunması alınmadan partiden ihraç edilen CHP Antalya eski milletvekili Yıldıray Sapan perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

CHP'li belediyelere yüz binlerce lira karşılığında fikir satanlar kim? Akraba yapılanması, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları parti içinde nasıl tartışmalara yol açtı? CHP'li belediyelerde neler oluyor? Savunması alınmadan partiden ihraç edilen CHP Antalya eski milletvekili Yıldıray Sapan perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.

Yıldıray Sapan'ın A Haber'de dile getirdiği "Bülent Tezcan'a çantayla para verildi" iddiasına dayanak teşkil eden ifade:



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