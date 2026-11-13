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Ovacık'ta ayılar yollara indi! Yiyecek arayan ayılar kamerada: Sürücülere kritik uyarı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ovacık'ta ayılar yollara indi! Yiyecek arayan ayılar kamerada: Sürücülere kritik uyarı

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret köyü ve Munzur Gözeleri çevresinde yiyecek arayan ayılar yerleşim yerlerine indi. Çöp konteynerlerini deviren ayılar görüntülenirken, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yola çıkmaları sürücüleri tedirgin etti. Gece saatlerinde trafik güvenliği açısından risk oluşturan ayılar nedeniyle sürücülerden yavaş gitmeleri, vatandaşlardan ise atıkları açıkta bırakmamaları ve hayvanlara yaklaşmamaları istendi.

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