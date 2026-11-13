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Harry Kane sahneye çıktı: İngiltere yeniden önde
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Harry Kane sahneye çıktı: İngiltere yeniden önde

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup maçında İngiltere, Harry Kane’in 64. dakikada kaydettiği golle Hırvatistan karşısında 2-1 öne geçti.

Hırvatistan, İngiltere karşısında skoru eşitledi
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Hırvatistan, İngiltere karşısında skoru eşitledi
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