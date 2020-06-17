Son dakika: Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber’de açıkladı: CHP'li Bülent Tezcan FETÖ'cü isimden bir çanta dolusu para aldı |Video

Son dakika haberi... CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sapan, "FETÖ’cünün yeni CHP’li Bülent Tezcan’a bir çanta dolusu para verdiği iddiası var" ifadelerini kullandı. Sapan İzmir Başsavcılığına çağrıda bulundu.

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sapan, "FETÖ'cünün yeni CHP'li Bülent Tezcan'a bir çanta dolusu para verdiği iddiası var" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜDEN TEZCAN'A BİR ÇANTA DOLUSU PARA

Sapan, "İzmir'de 2017/ 135041 nolu soruşturma İzmir Başsavcılığından ricamdır Bülent Güner'in ihbarına ne olur bir cevap versinler araştırsınlar zira 2017'den beri sürüncemede kalıyor. Bu kişinin şikayet dilekçesinde Abdullah Kavuk denilen ceza almış bir FETÖ'cünün yeni CHP'li Bülent Tezcan'a bir çanta dolusu para verdiği iddiası var. Bunun da soruşturulması için buradan söylüyorum. Lütfen İzmir Başsavcılığı bu konuya eğilsin. Olayları sümenaltı etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Sapan'ın A Haber'de dile getirdiği "Bülent Tezcan'a çantayla para verildi" iddiasına dayanak teşkil eden ifade:

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