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Marc Pubill 90+6’da sahneye çıktı: İspanya farkı ikiye çıkardı
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Marc Pubill 90+6’da sahneye çıktı: İspanya farkı ikiye çıkardı

İspanya, 90+6. dakikada Marc Pubill’in kaydettiği golle Çekya karşısında farkı ikiye çıkardı: 2-0.

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