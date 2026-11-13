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İtalya, Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı! Francesco Pio Esposito bir kez daha sahnede
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya, Fransa karşısında farkı 2'ye çıkardı! Francesco Pio Esposito bir kez daha sahnede

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. grup maçında İtalya, F. Esposito'nun 75. dakikada attığı golle Fransa karşısında skoru 3-1’e getirdi.

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