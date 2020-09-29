Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var? Ermenistan neden sivillere saldırdı? Ermenistan kime ve neye güvenerek bu saldırıları düzenliyor? Türkiye - Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Attar, "Fransa’nın ön ayak olduğu Almanya’nın da Fransa’nın kolundan tuttuğu Ermenistan’a soluk aldırma amacının güdüldüğü bir BM Güvenlik Konseyi’nin apar topar toplanmasıyla ilgili bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var? Ermenistan neden sivillere saldırdı? Ermenistan kime ve neye güvenerek bu saldırıları düzenliyor? Türkiye - Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU BİR VATAN SAVAŞIDIR

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşananların ismini doğru belirtmemiz gerekiyor. Azerbaycan bir vatan savaşı veriyor. Bu bir savaştır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir münakaşa değil, çünkü münakaşa tartışmadır. Oysa Azerbaycan günlerdir Türkiye'de konuşulan Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarında ulusal sınırları içerisinde bir savaş veriyor.

PROPAGANDA BAŞLATILDI

Apar topar tekrar sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi propagandası başlatıldı. Fransa'nın ön ayak olduğu Almanya'nın da Fransa'nın kolundan tuttuğu Ermenistan'a soluk aldırma amacının güdüldüğü bir BM Güvenlik Konseyi'nin apar topar toplanmasıyla ilgili bir karar alındı.

TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığından rahatsız olan güçlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikadan rahatsız olan güçlerin o süreçte Türkiye'yi diskalifiye etmesini arzu eden güçlerin, Türkiye'nin Libya'da gerçekleştirdiği rahatsız olan güçlerin Asya'dan Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye uluslararası enerji kontrolü konumuna sokan uluslararası stratejik önem arz eden önemli hattın geçtiği Tovuz bölgesine Ermenistan bir taarruz yaptı. Burada amaç nedir? Böyle bir süreçte hem Azerbaycan'a burada göz dağı vermek hem de Azerbaycan üzerinden direk Türkiye'ye saldırıydı bu. Türkiye de bunu okuması gerektiği gibi hassasiyetle okudu.