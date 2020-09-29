29 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Ermenistan neden sivillere saldırdı? Ermenistan kime ve neye güvenerek bu saldırıları düzenliyor? A Haber'de flaş açıklamalar

Son dakika: Ermenistan neden sivillere saldırdı? Ermenistan kime ve neye güvenerek bu saldırıları düzenliyor? A Haber'de flaş açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2020 13:42
Güncelleme:29.09.2020 13:50
Son dakika haberi... Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var? Ermenistan neden sivillere saldırdı? Ermenistan kime ve neye güvenerek bu saldırıları düzenliyor? Türkiye - Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Attar, "Fransa’nın ön ayak olduğu Almanya’nın da Fransa’nın kolundan tuttuğu Ermenistan’a soluk aldırma amacının güdüldüğü bir BM Güvenlik Konseyi’nin apar topar toplanmasıyla ilgili bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki gerilimin perde arkasında ne var? Ermenistan neden sivillere saldırdı? Ermenistan kime ve neye güvenerek bu saldırıları düzenliyor? Türkiye - Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BU BİR VATAN SAVAŞIDIR

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşananların ismini doğru belirtmemiz gerekiyor. Azerbaycan bir vatan savaşı veriyor. Bu bir savaştır. Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir münakaşa değil, çünkü münakaşa tartışmadır. Oysa Azerbaycan günlerdir Türkiye'de konuşulan Azerbaycan meşru müdafaa hakkını kullanarak kendi topraklarında ulusal sınırları içerisinde bir savaş veriyor.

PROPAGANDA BAŞLATILDI

Apar topar tekrar sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi propagandası başlatıldı. Fransa'nın ön ayak olduğu Almanya'nın da Fransa'nın kolundan tuttuğu Ermenistan'a soluk aldırma amacının güdüldüğü bir BM Güvenlik Konseyi'nin apar topar toplanmasıyla ilgili bir karar alındı.

TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARI RAHATSIZ ETTİ

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığından rahatsız olan güçlerin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uyguladığı politikadan rahatsız olan güçlerin o süreçte Türkiye'yi diskalifiye etmesini arzu eden güçlerin, Türkiye'nin Libya'da gerçekleştirdiği rahatsız olan güçlerin Asya'dan Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye uluslararası enerji kontrolü konumuna sokan uluslararası stratejik önem arz eden önemli hattın geçtiği Tovuz bölgesine Ermenistan bir taarruz yaptı. Burada amaç nedir? Böyle bir süreçte hem Azerbaycan'a burada göz dağı vermek hem de Azerbaycan üzerinden direk Türkiye'ye saldırıydı bu. Türkiye de bunu okuması gerektiği gibi hassasiyetle okudu.

Azerbaycanda büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada AZERBAYCAN'DA BÜYÜK COŞKU! TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI DALGALANIYOR! A HABER EKİBİ SICAK NOKTADA
Azerbaycanda neden Türkiye hariç tüm uçuşlar iptal edildi? Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim A Haberde yanıtladı AZERBAYCAN'DA NEDEN TÜRKİYE HARİÇ TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ? AZERBAYCAN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ HAZAR İBRAHİM A HABER'DE YANITLADI
Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva A Habere konuştu AZERBAYCAN - ERMENİSTAN CEPHE HATTINDA NELER OLUYOR? AZERBAYCAN MİLLETVEKİLİ GANİRE PAŞAYEVA A HABER'E KONUŞTU
Son dakika: Bülent Akarcalıdan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Yalnız Karabağ değil, bir kısım Ermeni topraklarını da alacaklar SON DAKİKA: BÜLENT AKARCALI'DAN A HABER CANLI YAYININDA FLAŞ AÇIKLAMALAR: YALNIZ KARABAĞ DEĞİL, BİR KISIM ERMENİ TOPRAKLARINI DA ALACAKLAR
Azerbaycan - Ermenistan hattında neler yaşanıyor? A Haber sıcak bölgeden aktardı AZERBAYCAN - ERMENİSTAN HATTINDA NELER YAŞANIYOR? A HABER SICAK BÖLGEDEN AKTARDI
Ermenistanın Azerbaycana saldırısının arka planı ne? Azerbaycanlı gazeteciden A Haberde flaş açıklamalar ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISININ ARKA PLANI NE? AZERBAYCANLI GAZETECİDEN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son dakika:Ermenistandan Azerbaycana saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var? A Haberde flaş değerlendirme SON DAKİKA:ERMENİSTAN'DAN AZERBAYCAN'A SALDIRI! SALDIRININ ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR? A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRME

Ermenistan neden sivillere saldırdı?
Ermenistan neden sivillere saldırdı?
Sağlık Bakanlığından yeni kamu spotu!
Sağlık Bakanlığından yeni kamu spotu!
Teknik toplantının altıncısı bugün
Teknik toplantının altıncısı bugün
Başkent'te ByLock operasyonu
Başkent'te ByLock operasyonu
Tıkla izle! Gardaş uçuruyor!
Tıkla izle! Gardaş uçuruyor!
Ermeni cemaatinden işgalci Ermenistan’a tepki
Ermeni cemaatinden işgalci Ermenistan’a tepki
Azerbaycan'da büyük coşku!
Azerbaycan'da büyük coşku!
Cephe hattından yeni görüntü!
Cephe hattından yeni görüntü!
El Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandı
El Kaide bağlantılı Saydalimov yakalandı
Azeri Ordusu mu? Ermeni Ordusu mu?
Azeri Ordusu mu? Ermeni Ordusu mu?
BBC sunucusu gerçekleri Paşinyan'ın yüzüne vurdu
BBC sunucusu gerçekleri Paşinyan'ın yüzüne vurdu
Ermenistan’ın asıl hedefi stratejik enerji hatları mı? Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu A Haber’de değerlendirdi
Ermenistan’ın asıl hedefi stratejik enerji hatları mı? Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu A Haber’de değerlendirdi
Daha Fazla Video Göster