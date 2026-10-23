Sel sularına kapılan araç 6 gün sonra bulundu! Gebze’den Pendik’e sürüklendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen araç, olaydan 6 gün sonra İstanbul Pendik’teki Göçbeyli Deresi’nde bulundu. Kadıllı Mahallesi’nde yaşanan olayda araçtan sağ kurtulan Mustafa Deniz Ertaş’ın arkadaşları Fatih Demirtaş ve Doğan Arslan hayatını kaybetti. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan aracın, sürüklendiği noktadan yaklaşık 3,5 kilometre uzakta olduğu belirtildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, aracın çıkarılması için savcının gelmesi bekleniyor.