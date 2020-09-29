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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada
Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Çatışmalarda Azerbaycan hangi bölgeleri geri aldı? İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da stratejik bölgeler geri alındı mı? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, cephe hattında yakın Berda bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Bölgede vatandaşlar büyük coşku yaşarken Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan asacağız" sloganları atıldı.
Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:43Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:54