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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Çatışmalarda Azerbaycan hangi bölgeleri geri aldı? İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da stratejik bölgeler geri alındı mı? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, cephe hattında yakın Berda bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Bölgede vatandaşlar büyük coşku yaşarken Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırarak "Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan asacağız" sloganları atıldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 09:54
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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattında neler oluyor? Çatışmalarda Azerbaycan hangi bölgeleri geri aldı? İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da stratejik bölgeler geri alındı mı? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, cephe hattında yakın Berda bölgesinden son gelişmeleri aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada

Ermenistan'a ağır darbe vuruldu, 10 köy işgalden kurtarıldı.

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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada

BÜYÜK COŞKU

Ulak, "Büyük bir coşku var. Vatandaşlar bir yandan Azerbaycan bayrakları bir yandan da Türk bayrakları dalgalandırıyor" ifadelerini kullandı.

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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada

Vatandaşlar coşkusunu A Haber'e anlattı;

*Yaşasın Azerbaycan – Türkiye kardeşliği. Azerbaycan bayrağını Karabağ'dan asacağız.

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Azerbaycan'da büyük coşku! Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor! A Haber ekibi sıcak noktada

*Yaşasın Azerbaycan – Türkiye dostluğu. Yaşasın Azerbaycan bayrağı. İnşallah Karabağ'dan asacağız.