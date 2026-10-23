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İstanbul’da kritik zirve! R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi aile fotoğrafı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da kritik zirve! R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi aile fotoğrafı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, 23 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde aile fotoğrafı çekildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın oluşturduğu R4 formatı ile Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa’dan oluşan E3 grubunun bir araya geldiği toplantıya İtalya da katıldı. Bakan Fidan ve katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları, görüşmeler öncesinde basın mensuplarına poz verdi.

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