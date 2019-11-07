Son dakika: Erdoğan duyurdu: Bağdadi'nin eşinin yanında çocuğu da yakalandı

Son dakika haberi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a düzenleyeceği resmi ziyaret öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD tarafından düzenlenen operasyonda öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin oğlunu da Türkiye'nin ele geçirdiğini söyledi. Erdoğan, "Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8-9 günde paramparça etmiştir." dedi.

"TERÖRİSTLERİN HAMİLİĞİNİ YAPANLARI UNUTMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız." diye konuştu.

Türkiye'yi yurt dışında temsil eden sporcuların, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye olarak UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

"UEFA'NIN BİR AN ÖNCE BU YANLIŞTAN DÖNMESİ GEREKİYOR"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur."

Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, "YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil." dedi.

"TERÖRİSTLER SURİYE MİLLİ ORDUSU'NA SALDIRIYOR"

Şu anda teröristlerin Suriye Milli Ordusu'na saldırdığını dile getiren Erdoğan, "Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü." ifadesini kullandı.

SORGULAMA İŞLEMLERİ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Bağdadi'nin ailesinin gözaltına alınmasına ilişkin, yakalananların geri gönderme merkezlerine aldığını, orada duracaklarını ve Adalet Bakanlığının ne karar vereceğini göreceklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri kararlılıkla devam ediyor."

"76 BİN DEAŞ'LIYA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI KONULDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Türkiye'ye giriş yasağı konulan DEAŞ'lıların sayısı 76 bin. Bunu Bay Kemal bilmez. Sınır dışı edilen DEAŞ'lıların sayısı 7 bin 550, hapisanelerimizde şu anda bin 149 DEAŞ'lı militan var. Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez."

"TÜRKİYE'NİN VERMİŞ OLDUĞU BU MÜCADELEYİ TAKDİR ETMESİNİ BİL"

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye'nin vermiş olduğu bu mücadeleyi takdir etmesini bil." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün gece Sayın Trump ile görüştük, bu ara Sayın Putin'le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim." dedi.

Erdoğan, basın toplantısının ardından "TC-TUR" uçağı ile saat 10.37'de Macaristan'a hareket etti. AA