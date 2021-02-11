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Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMM'de okundu

A Haber
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Giriş: 11.02.2021 15:22
Son dakika haberi... Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu, yeniden CHP İstanbul milletvekili. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika haberi... Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu, yeniden CHP İstanbul milletvekili. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMMde okundu SON DAKİKA: ENİS BERBEROĞLU YENİDEN MİLLETVEKİLİ! MAHKEME KARARI TBMM'DE OKUNDU
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