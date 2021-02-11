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Son dakika: Enis Berberoğlu yeniden milletvekili! Mahkeme kararı TBMM'de okundu
Son dakika haberi... Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu, yeniden CHP İstanbul milletvekili. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Son dakika haberi... Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin mahkeme kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Berberoğlu, yeniden CHP İstanbul milletvekili. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.