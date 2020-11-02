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Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının 65. saatinde gerçekleşen mucize kurtuluşla 3 yaşındaki Elif'e ulaşıldı. Elif'i kurtaran itfaiyecilerden Ahmet Yavuz, o anları A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı.
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının 65. saatinde gerçekleşen mucize kurtuluşla 3 yaşındaki Elif'e ulaşıldı. Elif'i kurtaran itfaiyecilerden Ahmet Yavuz, o anları A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı.