Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı:

"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."