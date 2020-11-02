Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık
Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının 65. saatinde gerçekleşen mucize kurtuluşla 3 yaşındaki Elif'e ulaşıldı. Elif'i kurtaran itfaiyecilerden Ahmet Yavuz, o anları A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı.
İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının 65. saatinde gerçekleşen mucize kurtuluşla 3 yaşındaki Elif'e ulaşıldı. Elif'i kurtaran itfaiyecilerden Ahmet Yavuz, o anları A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı.
İşte o açıklamalar;
UMUDUMUZU TÜKETMEYECEĞİZ
Son enkazı son taşı kaldırana kadar hiçbir zaman umudumuzu tüketmeyeceğiz, tüketmiyoruz. O mantıkla çalışıyoruz. Hakikaten 3 gündür burada olan ekiplerin tamamı çok büyük bir mücadele verdi.
BULACAĞIMIZA İNANIYORDUK
Elif'in ailesini daha önce çıkarmıştık o bölgede arama yapıyorduk ama Elif'i bulacağımıza inanıyorduk ve canlı bulacağımıza inanıyorduk. İnancımızı hiç kaybetmedik.
ELİF'İ GÖRÜNCE ÇILDIRDIK
Duygulanmıyorum tabi 3 gündür bekliyorduk. Bizim de çocuklarımız var evlatlarımız var. O babayı anneyi görünce ister istemez duygulanıyorum. Elif'i gördük açtık önünü arkadaşımızın parmağını sıktı canlıydı gözleri açıktı. O şekilde aldık Elif'i. Artık çıldırdık yani Elif'i görünce.
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı:
"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."
PARMAĞIMI TUTTU
Çelik, gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor..." sözleriyle yanıtladı.