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Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

Son dakika haberi... 'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının 65. saatinde gerçekleşen 3 yaşındaki 'e ulaşıldı. Elif'i kurtaran itfaiyecilerden , o anları A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

İzmir'de meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmalarının 65. saatinde gerçekleşen mucize kurtuluşla 3 yaşındaki Elif'e ulaşıldı. Elif'i kurtaran itfaiyecilerden Ahmet Yavuz, o anları A Haber canlı yayınında gözyaşlarıyla anlattı.

İşte o açıklamalar;

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

UMUDUMUZU TÜKETMEYECEĞİZ

Son enkazı son taşı kaldırana kadar hiçbir zaman umudumuzu tüketmeyeceğiz, tüketmiyoruz. O mantıkla çalışıyoruz. Hakikaten 3 gündür burada olan ekiplerin tamamı çok büyük bir mücadele verdi.

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

BULACAĞIMIZA İNANIYORDUK

Elif'in ailesini daha önce çıkarmıştık o bölgede arama yapıyorduk ama Elif'i bulacağımıza inanıyorduk ve canlı bulacağımıza inanıyorduk. İnancımızı hiç kaybetmedik.

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

ELİF'İ GÖRÜNCE ÇILDIRDIK

Duygulanmıyorum tabi 3 gündür bekliyorduk. Bizim de çocuklarımız var evlatlarımız var. O babayı anneyi görünce ister istemez duygulanıyorum. Elif'i gördük açtık önünü arkadaşımızın parmağını sıktı canlıydı gözleri açıktı. O şekilde aldık Elif'i. Artık çıldırdık yani Elif'i görünce.

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif'in kahramanı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı:

"Babası bana dedi ki, 'Ben her şeye razıyım, her şeye de hazırlıklıyım.' Ben de, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de burada o mucizeyi görürüz, sen teslim falan olma.' dedim. Deprem öncesini anlatırken yönlendirmesi farklıydı fakat ben kendi tecrübemi, bilgilerimi kullandım ve depremin oluş şekline göre hareket ettim. Ters yöne gittim, bazası ve gardrobunun arasında olabileceğini düşündüm. Oraya gittim. Orada da Elif'i sırt üstü yatar şekilde buldum ve kucakladım."

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

PARMAĞIMI TUTTU

Çelik, gazetecilerin "Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?" sorusunu ise "Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor..." sözleriyle yanıtladı.

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

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Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Elif'i kurtaran itfaiyeci A Haber'de o anları gözyaşlarıyla anlattı: Elif'i görünce çıldırdık

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