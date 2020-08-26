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Son dakika: Diyarbakır'da yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.495 personel görev alıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.495 personel görev alıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.