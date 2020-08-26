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Son dakika: Diyarbakır'da yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu

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Giriş: 26.08.2020 09:42
Güncelleme:26.08.2020 09:48
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.495 personel görev alıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.495 personel görev alıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, operasyonun detaylarını canlı yayında aktardı.

Bakanlık duyurdu! Diyarbakırda Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı BAKANLIK DUYURDU! DİYARBAKIR'DA YILDIRIM-7 LİCE NARKO-TERÖR OPERASYONU BAŞLATILDI

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu
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