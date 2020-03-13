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Son dakika: Diyanet'ten virüs tedbirleri!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, bilgilendirme açıklamasında; "Kur'an kurslarımız 2 hafta süreyle tatil edildi. Semine ve konferanslar ileri bir tarihe ertelendi. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.
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