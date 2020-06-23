Son dakika haberi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atan Soyer İzmir’e özel bayrak ve para açıklamasıyla tepki çekti. CHP’li Başkan İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor? SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş ve Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Göreve geldiğinden bu yana skandal üstüne skandala imza atan Soyer İzmir'e özel bayrak ve para açıklamasıyla tepki çekti. CHP'li Başkan İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor? SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş ve Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİNİ UNUTMAMAK GEREK

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç: Dünkü haber bomba etkisi yaptı. Çok tartışmaya sebep oldu olacak gibi de gözüküyor. Tunç Soyer'in geçmiş siciline de baktığımızda bir anlamda da şaşırmamız gerektiğini düşünüyorum. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar için neler söylediğini "yüreğimiz yanıyor" sözlerini HDP'ye adeta gücüne güç katmak için olan çabalarını unutmamak gerekiyor.

HDP SÖYLEMİ VE SİYASETİNE YAKIN

SETA siyaset araştırmaları direktörü Nebi Miş: Sayın Soyer'in ilk açıklaması ilk tartışılan söylemleri değil bu. Kıbrıs meselesinden Sur'daki açıklamalarından tutun da eğitimin yerelleştirilmesine kadar benzer açıklamaları var. Daha önceki açıklamaları HDP siyasetine ve diline çok yakın söylemleri daha önceden tartışılmamış olsaydı sadece bu bayrak ve para basımı üzerinden biz diyebilirdik ki belki burada bir gaf olmuş olabilir ya da kendisi yanıltılmış olabilir. Ama mesele öyle değil bu ilk değil daha önce benzer tartışmalar var. HDP söylemine ve siyasetine çok yakın açıklamaları var. Bu konuşmaları da öncekilerin üzerine ekleyerek tartışmak ve anlamlandırmak lazım.