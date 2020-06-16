HaberlerGaleriCorona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum
Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum
Son dakika haberine göre; Koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe koronavirüs haritasında son durum...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 08:28Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 08:40