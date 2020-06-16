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Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Son dakika haberine göre; Koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel Ankara, İzmir ve İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe koronavirüs haritasında son durum...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 08:40
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Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum GALERİ DEVAM EDİYOR

Corona virüs vaka yoğunluğu gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla corona virüs yoğunluğu görünüyor. Haritada çeşitli renkler kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Kullanıcılar gelen güncellemeyle beraber tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında. Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi. Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte Ankara, İzmir ve İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına ulaşılabiliyor. Uygulamada kırmızı halka, yüksek riskli bölge; yeşil halka ise az riskli bölge anlamına geliyor.