Tunç Soyer'in skandal açıklamasına Zafer Şahin'den tepki: “İzmir’i eyalet gibi görüyorlar” |Video

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ‘İzmir bayrağı ve İzmir parası’ sözleri ile ne demek istedi? Soyer’in bu skandal açıklamalarına Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Şahin, “İzmir’i eyalet gibi görüyorlar. Kafalarında böyle bir düşünce var. Sehven de olsa Soyer bu düşüncesini dile getirmiştir.” ifadelerini kullandı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç ise CHP'li Soyer'in bu skandal özerklik çıkışının HDP'nin 'özerklik' hayaline destek anlamına geldiğini söyledi.

Görüntülerin kendisine geldiğine inanamadığını ifade eden Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir'in kendi bayrağı ve parası olmalı" sözlerine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi.

Tunç Soyer'in "İzmir tarihte bayrağı olan bir şehir" sözlerinin yalan olduğunu tarihte böyle bir şeyin olmadığını ifade eden Şahin, "Araştırdım, İzmir'in tarihte bir bayrağı yok." dedi.

Şahin, Soyer'in arkadaşlarıyla bu meseleleri konuştuğunu, turizm perdesinin ardına gizlenerek İzmir'e ayrı bayrak ve para talebiyle ayrı bir eyalyet olarak düşlediklerinin açığa vurduklarını ifade etti. "Uzun yıllardır bu alttan alta işlenen bir temadır." diyen Şahin, "Bu ilk defa bir belediye başkanı düzeyinde sevhen istemeden de olsa ağızlarından kaçırdılar. İzmir'e özel para, bayrak tartışması çıkardılar. Hani siz Mustafa Kemal'in askerleriydiniz. CHP yönetimi belediye başkanına bir sormalı 'arkadaş sen ne yapıyorsun, aklında ne var?' Kimselerin aklına dahi getirmeye cüret dahi edemeyeceği soruları bu kadar rahat dile getirip nasıl dile getirebiliyorlar. Belediye başkanının bir an önce Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekleri ve CHP'nin tüzüğüyle yüzleşmesi gerekiyor. Bana bu görüntüler İzmir'de CHP'ye gönül vermiş, bu partinin elektrik su parasını cebinden karşılaşmış insanlar tarafından geldi. CHP'nin tabanında da bu skandalla ilgili ciddi tepkiler var." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN BU ÇIKIŞI HDP'NİN ÖZERKLİK İSTEĞİNE DESTEKTİR

A Haber canlı yayınında konuşan Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç ise CHP'li Soyer'in bu skandal özerklik çıkışının CHP'nin ilk vukuatı olmadığını söyledi.

Gülenç, CHP İzmir eski milletvekili Ali Yiğit görevdeyken "İzmir ayrılsın Avrupa Birliği'ne ayrı girsin" sözlerini hatırlattı ve zihniyet aynı vurgusu yaptı. Soyer'in bu söyleminin de özerkliği çağrıştırdığını ifade eden Gülenç, "İzmir'in ayrı özerk bir yer olması gündeme gelirse, Güneydoğu ve Doğu'nun da HDP'nin istediği gibi özerk bir bölge haline getirilmesinin önünü açmak demektir" ifadelerini kullandı.