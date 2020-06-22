Önder Aksakal CHP’li Tunç Soyer'in ‘İzmir parası’ ve ‘İzmir bayrağı’ ile ne demek istediğini A Haber'de yorumladı

İzmir için ayrı bir 'para' ve 'bayrak' fikriyle skandala imza atan CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in düşünceleri A Haber ekranlarında Önder Aksakal tarafından yorumlandı. Aksakal, "Kafalarının arkasındaki niyetleri ağızlarından kaçırıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir için ayrı bir 'bayrak' ve 'para' çalışması içinde olduğu öğrenildi. TÜRSAB acenteleriyle yaptığı toplantıda bu çalışmalarını dile getiren ve Takvim.com.tr tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde Soyer yakın çevresi tarafından da "Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır, sonuçta İzmir'i memleketten kopartacak bir çalışma olarak algılanır" sözleriyle uyarıldığını ifade etti. CHP'li Tunç Soyer İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'nin bölücü yapılarla kol kola girdiğini ifade eden Aksakal, "Kafalarının arkasındaki niyetleri ağızlarından kaçırıyorlar" ifadelerini kullandı.