Türkiye'nin akciğer kanseri haritası belli oldu: Ege ve Marmara ilk sırada

Türkiye'nin akciğer kanseri haritası ortaya çıkarken, verilerde Ege ve Marmara bölgeleri ilk sırada yer aldı. 17 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Günü kapsamında konuyu değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pervin Korkmaz, hastalığın görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek Türkiye'de her yıl 38 bin kişinin akciğer kanseri tanısı aldığını ve 32 bin kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.