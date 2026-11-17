MHP lideri Devlet Bahçeli'den sosyal medya mesajı: Gerekli adımları atmanın zamanı geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen COP31 sürecinde partisinin gerçekleştirdiği grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli; Malatya ve KKTC'deki şehitlere rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, küresel iklim diplomasisi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum'u tebrik ederken, yakın coğrafyadaki savaşlara, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına, sosyal medyaya yönelik düzenleme ihtiyacına ve "Terörsüz Türkiye" adımının zamanlamasına dikkat çekti.